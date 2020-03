Odwiedza ich 250 tysięcy osób, teraz nie ma nikogo. Bali się bankructwa, ale "zalały nas oferty pomocy"

To jeden z największych prywatnych ogrodów zoologicznych w Polsce. Zobaczyć tu można ponad 600 zwierząt z pięciu kontynentów - w tym bardzo rzadkie białe lwy i tygrysy (to tutaj mieszka 15 proc. ich światowej populacji). Zoo w Borysewie, w przeciwieństwie do wielu miejskich ogrodów zoologicznych, musi zarabiać, żeby nie zniknąć z rynku. - Nie łapiemy się na rządową pomoc, bo pracujemy sezonowo. Przez pandemię nie ma zwiedzających, więc nic nie zarabiamy - opowiadał w Faktach TVN Andrzej Pabich, prezes ogrodu. Na utrzymanie zoo miesięcznie potrzeba około 600 tysięcy złotych. Prezes ogrodu mówi, że już wprowadził drastyczne cięcia. Ale bez chociaż połowy tej kwoty przetrwać się po prostu nie uda.