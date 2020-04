Za mniej niż dwa metry, czy wizytę w solarium. Sypią się mandaty

Policjanci z województwa łódzkiego wstawili pierwsze mandaty dla osób, które nie zachowały przepisowej odległości dwóch metrów od siebie, będąc na ulicy. Za złamanie tego nakazu grozi nie tylko mandat, ale również do pięciu tysięcy złotych grzywny.

Pierwsze mandaty

Jak informuje biuro prasowe Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi, w środę w Łowiczu w rejonie Starego Rynku 20-letnia kobieta oraz 28-latek - oboje z powiatu łowickiego - nie zareagowali na polecenia policjantów i oświadczyli, iż nie będą stosować się do nakazów. Funkcjonariusze sporządzili wobec obojga wniosek o ukaranie do sądu. Za złamanie obowiązujących nakazów grozi im teraz kara grzywny do 5 tysięcy złotych.