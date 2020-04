O dramacie, który widział na oddziale zakaźnym, wolałby zapomnieć. 90-letni pan Edmund pokonał koronawirusa

W szpitalu zakaźnym spędził 30 dni. Widział, jak inni chorzy różnie przeżywali fakt, że mają koronawirusa i są odseparowani od bliskich. - Było ciężko, ale na szczęście pod szybkami kombinezonów widziałem życzliwość w oczach pielęgniarek i lekarzy. To było bardzo ważne wsparcie - opowiada Edmund Witkowski, 90-latek, który pokonał COVID-19.

Nie wie, od kogo mógł się zakazić. Edmund Witkowski gorzej poczuł się w połowie marca. - Zrobiłem się słaby, oddech stał się krótszy. Podejrzewałem, że to może być ta choroba - opowiada 90-letni mieszkaniec Łodzi. Do zakażenia doszło, chociaż od pojawienia się komunikatów o epidemii bardzo starał się dbać o swoje bezpieczeństwo. - Chodzę sam na zakupy i załatwiam swoje sprawy. Starałem się robić zakupy w pustych sklepach. Mimo to musiałem mieć kontakt z kimś chorym - opowiada.