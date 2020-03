"Odłączenie personelu stało się konieczne w obliczu zagrożenia". Lekarze przez tydzień nie opuszczą szpitala

Kadra, która obecnie opiekuje się pacjentami - w drodze wyjątku - może jeszcze wracać po dyżurze do pracy. To ma się zmienić, kiedy tylko wzrośnie liczba zachorowań w Polsce.

Po pracy do gabinetu. Albo hotelu

To, że kadra medyczna będzie na terenie placówki 24 godziny na dobę nie oznacza, że będzie cały czas pracować.

- To byłoby - po pierwsze - niewykonalne, po drugie - skrajnie niebezpieczne dla naszych pracowników i ich pacjentów. Po dyżurze pracownicy będą korzystać z pokojów lekarskich i pielęgniarskich. Do dyspozycji mamy też 20 pokojów w hotelu akademickim przylegającym do szpitala - informuje dr Słomka.