Był na froncie walki z koronawirusem, sam musiał walczyć o życie. "Czekamy na doktora z otwartymi rękami"

Oddział zakaźny szpitala w Grajewie wraca do pracy od najbliższego poniedziałku 04.09. | Dr Józef Zawrotny, ordynator oddziału zakaźnego w szpitalu w Grajewie (woj. łódzkie) był w stanie krytycznym, kiedy zakaził się koronawirusem. Spędził dwa tygodnie w śpiączce, żeby ratować jego życie, trzeba było podłączyć go do sztucznego płucoserca. Lekarz, który wcześniej zajmował się chorymi wygrał walkę o życie. TVN24 Łódź