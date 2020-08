Dla nich koronawirus miał nie być groźny. Zakażone dzieci są leczone w krakowskim szpitalu

Koronawirus u noworodków może objawiać się brakiem apetytu i nudnościami, gorączki czasami nie ma w ogóle. Nastoletni pacjenci często przy przyjęciu najpierw są załamani tym, że ich plany runęły w gruzach. Dopiero potem zaczynają się martwić o swoje zdrowie. Ekipa "Uwagi!" TVN odwiedziła jedyny w Małopolsce szpitalny oddział zakaźny, do którego trafiają dzieci i młodzież.

Reporterce "Uwagi!" TVN mówiła, że sześcioro dzieci ma pozytywny wynik testu na koronawirusa. Kilkanaścioro innych małych pacjentów ciągle na wynik czeka. - Jak tylko stan poprawia się na tyle, że dziecko nie musi przebywać w oddziale, to natychmiast dziecko wypisujemy. Niestety, nie jest tak, że jak ktoś ma wynik ujemny, to na pewno nie zaraża. Mamy kilku takich pacjentów, wobec których ciągle podejrzewamy zakażenie, mimo negatywnego wyniku testu - opowiada dr Stopyra.

- Niemowlęta często chorują w ten sposób, że przestają jeść. Jest to najpewniej związane z zaburzeniami węchu i smaku. Dość częstym objawem u dzieci są objawy z przewodu pokarmowego, czyli wymioty i biegunka. W przebiegu choroby dzieci się odwadniają - mówi lekarz.

Chorych przybywa

- Zajmujemy się także rodzicami. Niekiedy zdarza się, że zostają przewiezieni do innego szpitala, ale jeśli zostają, to są także pod naszą opieką – dodaje Katarzyna Owczarczyk–Woźniczka, pielęgniarka oddziałowa.

Oddzieleni

Córka pani Marii jest zakażona koronawirusem. Dziewczynka zakażenie przechodziła łagodnie, dlatego lekarze nie widzieli potrzeby hospitalizacji. Do szpitala im. Stefana Żeromskiego w Krakowie trafiła z mamą i młodszym bratem po kilku dniach, kiedy u niego pojawiły się niepokojące objawy i wysoka gorączka.

- Na początku był bardzo duży strach. Jak się okazało, że mam jechać do szpitala to, nie ukrywam, było bardzo źle. Bałam się, że w tej izolatce po prostu nie dam rady - mówi przez telefon.

Tak jak syn miała pozytywny wynik testu na koronawirusa. Bała się, że zaostrzą się u niej objawy i będzie oddzielona od syna. - Bałam się, że zostanie sam w izolatce. Że panie do niego będą wchodziły w tych kombinezonach i nikt go nawet nie przytuli. Że będzie tylko płakał, jadł i płakał - opowiada.

- Jak mój Nataniel zaczął zdrowieć, to ja osłabłam. Przynajmniej on już miał taki etap, że musiał dużo spać. Razem odsypialiśmy to zakażenie - mówi.