W Drzewicy kolejne 23 osoby zakażone. Dwaj żołnierze weszli do placówki, by pomóc personelowi

Sytuacja się pogarsza

W wielkanocną niedzielę Przemysław Kaleta, reporter TVN24, poinformował, że sytuacja w DPS w Drzewicy pogarsza się. Zakażenie koronawirusem potwierdzono u kolejnych 23 osób. To 15 pensjonariuszy i osiem osób z personelu placówki. - Zmarł kolejny podopieczny DPS, ale starostwo powiatowe w Opocznie nie przesądza na razie, czy zmarł on z powodu COVID-19. Wszystko dlatego, że stan tej osoby jeszcze przed zakażeniem był bardzo ciężki - mówił reporter TVN24. W DPS nie działa już kuchnia, a posiłki są dowożone z zewnątrz. W niedzielę w ramach wsparcia dla personelu placówki pojawiło się dwóch żołnierzy obrony terytorialnej. Jednak - jak przekazał Kaleta - starostwo powiatowe apeluje do wojewody łódzkiego, by do ośrodka skierować kolejnych żołnierzy. "KORONAWIRUS. RAPORT". EKSPERCI ODPOWIADAJĄ W TVN24 NA WASZE PYTANIA