Cała opoczyńska policja wyłączona z akcji. "Zastępcy się nie zgubią, mają GPS-y"

Prawdopodobnie wszystko zaczęło się od policjanta, który na co dzień pracuje w komisariacie policji w Drzewicy. To - obok komisariatu w Paradyżu - jedna z dwóch jednostek bezpośrednio podległych powiatowej komendzie w Opocznie.

Wyłączeni z akcji

"Nie zgubią się, mają GPS-y"

- Zgłoszenia od osób z powiatu opoczyńskiego są przekierowywane do dyżurnego w Piotrkowie. To on dysponuje na miejsce funkcjonariuszy. Nie zgubią się, bo są wyposażeni w nawigację satelitarną. Poza tym, Opoczno to nie jest metropolia - uspokaja rzeczniczka komendy w tym mieście.