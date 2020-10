"Boję się białych kitli". Miał koronawirusa, uciekł ze szpitala i do domu pojechał autobusem

W Łodzi rozpoczął się proces 54-latka oskarżonego o sprowadzenie niebezpieczeństwa dla życia i zdrowia wielu osób. W marcu uciekł ze szpitala, do którego trafił z objawami COVID-19. Późniejsze badania wykazały, że był zakażony. Przed sądem tłumaczył się, że "boi się personelu medycznego i białych kitli".

Mężczyzna w czwartek stanął przed łódzkim sądem okręgowym. Odpowiada za świadome narażenie wielu osób na zakażenie, za co grozi mu nawet do ośmiu lat więzienia.

Ucieczka

O tej sprawie na tvn24.pl pisaliśmy wielokrotnie. 54-latek wracał 17 marca autobusem z Niemiec . W trakcie podróży, w okolicach Zduńskiej Woli, stan jego zdrowia się gwałtownie pogorszył. 54-latek miał kaszel i wysoką temperaturę. Na miejsce wezwano pogotowie. Mężczyzna trafił do sieradzkiego szpitala z podejrzeniem zakażenia koronawirusem. Stamtąd trafił do szpitala zakaźnego w Zgierzu.

- Wykorzystał nieuwagę personelu medycznego. Komunikacją miejską dotarł do Łodzi, gdzie pojechał do siostry, a potem do swojego mieszkania w centrum - mówił po postawieniu aktu oskarżenia Krzysztof Kopania z łódzkiej prokuratury.