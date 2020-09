Pracowali non-stop, niektórzy przez miesiąc. Będą nagrody dla pracowników domów pomocy społecznej

Każdy potencjalny przypadek zakażenia koronawirusem kończy się zmianą systemu pracy w domu pomocy społecznej, a to bardzo odbija się na pracownikach DPS-ów:

- Mamy rodziny, a przychodząc do pracy nie mamy pewności, kiedy z niej wrócimy. Jak na naszym dyżurze u kogoś stwierdzony zostanie COVID-19, to do domu nie wracamy przez kolejne dwa tygodnie - opowiada Anna Sądelska, opiekun medyczny w jednym z łódzkich DPS-ów.