Dramatyczny apel o pomoc z Domu Pomocy Społecznej w Biskupicach

Z sześcioosobowego personelu pielęgniarskiego Domu Pomocy Społecznej w Biskupicach (Łódzkie) nie ostał się nikt. Trzy osoby są zakażone koronawirusem, pozostałe trzy mają zwolnienie lekarskie. A w domu 88 schorowanych pensjonariuszy potrzebuje pomocy. Dyrektor placówki apeluje: proszę, niech ktoś przyjdzie do pracy.

Personel medyczny zajmujący się podopiecznymi liczył sześć osób. Po tym jak trzy z nich uzyskały dodatni wynik testu na koronawirusa, a trzy kolejne poszły na zwolnienie lekarskie, w DPS-ie nie pozostał nikt, kto mógłby zawodowo świadczyć usługi pielęgniarskie. Część obowiązków przejął co prawda personel z innych działów, ale w ośrodku nadal pozostaje prawie setka pensjonariuszy. To cierpiące na choroby psychiczne osoby w podeszłym wieku. 20 z nich jest zakażonych (wcześniej część pensjonariuszy z COVID-19 przetransportowano do szpitala) i przebywa w oddzielonej strefie.