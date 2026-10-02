Łódź Zderzenie na przejeździe kolejowym. 21-latek zginął na miejscu, 16-latka zmarła w szpitalu Piotr Krysztofiak |

Kopydłów. Zderzenie auta z pociągiem. Nie żyje 21-latek Źródło wideo: KP PSP Wieluń Źródło zdj. gł.: KP PSP w Wieluniu

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Do zdarzenia doszło 27 września o godzinie 14.20 na niestrzeżonym przejeździe kolejowym w Kopydłowie w powiecie wieluńskim. Pierwsze informacje na temat wypadku otrzymaliśmy na Kontakt24. - Między stacjami Wieluń i Wieruszów Miasto pociąg z Krakowa do Poznania zderzył się z samochodem osobowym. Auto wjechało na niestrzeżony przejazd kolejowy w Kopydłowie wprost przed nadjeżdżający pociąg, którym podróżowało około 230 pasażerów - przekazywał brygadier Jędrzej Pawlak, rzecznik prasowy komendanta wojewódzkiego państwowej Straży Pożarnej w Łodzi. Na miejscu zginął 21-letni kierowca, a 16-letnia pasażerka z obrażeniami trafiła do szpitala.

Zginął mężczyzna jadący autem Źródło zdjęcia: KP PSP w Wieluniu

Nie żyje 16-latka

- 16-letnia pasażerka, pomimo specjalistycznej pomocy medycznej, zmarła - poinformowała Jolanta Szkilnik z Prokuratury Okręgowej w Sieradzu.

Wypadek na przejeździe kolejowym. Zginął 21-latek, 16-latka w szpitalu Źródło zdjęcia: Policja Wieluń

Pociągiem relacji Kraków – Poznań podróżowało około 230 osób. Nikt z pasażerów nie odniósł obrażeń. Maszynistka pociągu była trzeźwa.

Policjanci wykonali na miejscu czynności procesowe oraz zabezpieczyli ślady. Trwa wyjaśnianie okoliczności tragicznego wypadku.