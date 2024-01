W mieszkaniu ulatniał się czad. Troje dzieci i dwie osoby dorosłe w szpitalu

czytaj dalej

Leszek Wosiewicz nie żyje. Reżyser zmarł w piątek, 29 grudnia 2023 roku. Miał 76 lat. O śmierci artysty poinformowało Stowarzyszenie Filmowców Polskich. Filmoznawca Łukasz Maciejewski napisał, że to "autor jednego z najważniejszych polskich filmów 'Kornblumenblau'". "Historia najlepszego polskiego kina, to także On" - ocenił.