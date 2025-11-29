"Mała dziewczynka" zauważyła na podwórku zmarzniętą seniorkę. Jej reakcja była błyskawiczna

Do zdarzenia doszło w Konstantynowie Łódzkim Źródło: Google Maps

Do zdarzenia doszło 27 listopada w Konstantynowie Łódzkim. O godzinie 15.35 dyżurny miejscowego komisariatu odebrał zgłoszenie o zdezorientowanej seniorce, która nie może dostać się do domu. Z treści zgłoszenia wynikało, że o pomoc dla kobiety poprosiła "jakaś mała dziewczynka".

Poprosiła o pomoc przechodzącą obok kobietę

Podkomisarz Agnieszka Jachimek z Komendy Powiatowej Policji w Pabianicach informuje, że na miejsce natychmiast pojechała dzielnicowa. - Funkcjonariuszka szybko potwierdziła treść przekazanej informacji. Okazało się, że małoletnia zgłaszająca nie czekała na przyjazd patrolu. Dziewczynka zauważyła, że starsza pani potrzebuje wsparcia, dlatego poprosiła o pomoc przechodzącą w pobliżu kobietę. Ta z kolei zadzwoniła na numer alarmowy - opisuje policjantka. I dodaje: - Na zamkniętej posesji znajdowała się zmarznięta 78-latka. Seniorka nie potrafiła określić, gdzie jest i jak się nazywa. Policjantka rozpytała sąsiadów i ustaliła jej tożsamość oraz pozyskała kontakt do rodziny. Okazało się, że kobieta przebywa na swojej posesji, choć początkowo temu zaprzeczała. Dzielnicowa telefonicznie poinformowała o zdarzeniu córkę 78-latki. Na miejsce wezwana została również załoga ratownictwa medycznego. Mieszkanka Konstantynowa Łódzkiego nie wymagała hospitalizacji i ostatecznie została przekazana pod opiekę bliskich.

Podziękowania dla uczennicy

Zarówno policja, jak i rada rodziców w szkole, do której uczęszcza dziewczynka, pochwaliła jej zachowanie. - Dziękujemy naszej "małej bohaterce" za właściwą reakcję, uważność i brak obojętności wobec drugiego człowieka. Takie postawy zasługują na pochwałę i mogą być wzorem dla nas wszystkich. Zachowanie dziewczynki świadczy o dużej empatii i odpowiedzialności - podkreśla Jachimek "Nasza uczennica Eliza z klasy VIc pokazała, jak wygląda dobro w praktyce i swoją reakcją zasłużyła na ogromne brawa i wielkie uznanie" - czytamy w poście Rady Rodziców Szkoły Podstawowa nr 2 w Konstantynowie Łódzkim opublikowanym w mediach społecznościowych.

Rozwiń Rada rodziców pochwaliła zachowanie uczennicy Źródło: Facebook

