Łódź

"Mała dziewczynka" zauważyła na podwórku zmarzniętą seniorkę. Jej reakcja była błyskawiczna

Zderzenie z udziałem policyjnego radiowozu (zdjęcie ilustracyjne)
Do zdarzenia doszło w Konstantynowie Łódzkim
Źródło: Google Maps
Nastolatka zauważyła na jednej z posesji w Konstantynowie Łódzkim zmarzniętą i zdezorientowaną seniorkę. Poprosiła przechodzącą obok kobietę o poinformowanie służb. Zachowanie dziewczynki pochwaliła policja, jak i rada rodziców w szkole podstawowej, do której uczęszcza.

Do zdarzenia doszło 27 listopada w Konstantynowie Łódzkim. O godzinie 15.35 dyżurny miejscowego komisariatu odebrał zgłoszenie o zdezorientowanej seniorce, która nie może dostać się do domu. Z treści zgłoszenia wynikało, że o pomoc dla kobiety poprosiła "jakaś mała dziewczynka".

Poprosiła o pomoc przechodzącą obok kobietę

Podkomisarz Agnieszka Jachimek z Komendy Powiatowej Policji w Pabianicach informuje, że na miejsce natychmiast pojechała dzielnicowa. - Funkcjonariuszka szybko potwierdziła treść przekazanej informacji. Okazało się, że małoletnia zgłaszająca nie czekała na przyjazd patrolu. Dziewczynka zauważyła, że starsza pani potrzebuje wsparcia, dlatego poprosiła o pomoc przechodzącą w pobliżu kobietę. Ta z kolei zadzwoniła na numer alarmowy - opisuje policjantka. I dodaje: - Na zamkniętej posesji znajdowała się zmarznięta 78-latka. Seniorka nie potrafiła określić, gdzie jest i jak się nazywa. Policjantka rozpytała sąsiadów i ustaliła jej tożsamość oraz pozyskała kontakt do rodziny. Okazało się, że kobieta przebywa na swojej posesji, choć początkowo temu zaprzeczała. Dzielnicowa telefonicznie poinformowała o zdarzeniu córkę 78-latki. Na miejsce wezwana została również załoga ratownictwa medycznego. Mieszkanka Konstantynowa Łódzkiego nie wymagała hospitalizacji i ostatecznie została przekazana pod opiekę bliskich.

Katarzyna Czupryńska-Chabros

Podziękowania dla uczennicy

Zarówno policja, jak i rada rodziców w szkole, do której uczęszcza dziewczynka, pochwaliła jej zachowanie. - Dziękujemy naszej "małej bohaterce" za właściwą reakcję, uważność i brak obojętności wobec drugiego człowieka. Takie postawy zasługują na pochwałę i mogą być wzorem dla nas wszystkich. Zachowanie dziewczynki świadczy o dużej empatii i odpowiedzialności - podkreśla Jachimek "Nasza uczennica Eliza z klasy VIc pokazała, jak wygląda dobro w praktyce i swoją reakcją zasłużyła na ogromne brawa i wielkie uznanie" - czytamy w poście Rady Rodziców Szkoły Podstawowa nr 2 w Konstantynowie Łódzkim opublikowanym w mediach społecznościowych.

Autorka/Autor: pk/tam

Źródło: tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock

Konstantynów ŁódzkiŁódzkiewojewództwo łódzkiePolicjaSzkoładzieci
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica