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Łódź

Martwy pies na terenie pustostanu. Policja sprawdza, czy ktoś go zabił

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Pies został odnaleziony na terenie pustostanu w Konstantynowie Łódzkim
Postępowanie w sprawie śmierci psa prowadzi policja pod nadzorem prokuratury
Źródło wideo: SOS Animal
Źródło zdj. gł.: Shutterstock
Policjanci z Konstantynowa Łódzkiego pod nadzorem prokuratury w Pabianicach wyjaśniają okoliczności śmierci psa, którego ktoś porzucił na terenie pustostanu. Jak informuje stowarzyszanie SOS Animal, czworonoga mogła utopić była właścicielka i porzucić.

O makabrycznym odkryciu na jednej z niezamieszkanych posesji w Konstantynowie Łódzkim poinformowała Katarzyna Rezler ze stowarzyszenia SOS Animal. - Dostaliśmy wczoraj zgłoszenie z innego stowarzyszenia z prośbą o pomoc. Zgłosił się tam mężczyzna, który poinformował, że jego była partnerka najprawdopodobniej utopiła psa i porzuciła jego zwłoki na terenie pustostanu. Wezwaliśmy na miejsce policję, żeby wejść z nią na teren obiektu. Na miejscu rzeczywiście leżały zwłoki psa w typie buldoga. Mężczyzna powiedział, że przed około dwoma tygodniami był świadkiem, jak jego była już partnerka próbowała utopić tego psa w dużej misce z wodą, on ją wówczas powstrzymał, ale kiedy wyszedł z domu i później wrócił, psa już nie było, a partnerka powiedziała, że go komuś oddała. Przedwczoraj przypadkowy przechodzień zauważył na terenie tego pustostanu zwłoki psa i jest to prawdopodobnie pies, którego chciała się pozbyć kobieta - opisała Katarzyna Rezler. I dodała: - Na pewno ten pies się tam sam nie położył, to nie była naturalna poza, po drugie sam tam nie wszedł, bo to jest teren ogrodzony i trzeba by było odgiąć siatkę, żeby tam się dostać.

Pies leżał na terenie pustostanu. Sprawą zajmuje się policja
Pies leżał na terenie pustostanu. Sprawą zajmuje się policja
Źródło zdjęcia: SOS Animal

Policyjne postępowanie pod nadzorem prokuratury

Postępowanie w sprawie śmierci czworonoga prowadzą policjanci z komisariatu w Konstantynowie Łódzkim. - 23 lipca około godziny 14:45 na numer alarmowy 112 wpłynęło zgłoszenie dotyczące ujawnienia truchła psa na terenie niezamieszkałej posesji na jednej z ulic Konstantynowa Łódzkiego. Na miejsce niezwłocznie udali się policjanci, którzy potwierdzili treść tego zgłoszenia - przekazał aspirant Łukasz Pierzyński z Komendy Powiatowej Policji w Pabianicach. I dodał: - Policjanci z Konstantynowa Łódzkiego pod nadzorem prokuratury rejonowej w Pabianicach prowadzą czynności mające na celu wyjaśnienie wszystkich okoliczności tej sprawy, w tym ustalenie, czy doszło do popełnienia przestępstwa, oraz kto może ponosić za nie odpowiedzialność. Na obecnym etapie postępowania nie została ustalona przyczyna śmierci zwierzęcia, będzie ona przedmiotem badań sekcyjnych, których wynik będzie istotny dla dalszego toku postępowania. 

Źródło: tvn24.pl
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Tagi:
Konstantynów ŁódzkiPabianiceŁódzkiewojewództwo łódzkiepieszwierzętaPolicjaProkuraturaWymiar sprawiedliwości
Piotr Krysztofiak
Piotr Krysztofiak
Dziennikarz tvn24.pl
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