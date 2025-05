"Wyjątkowy pokaz bezmyślności za kierownicą". Nagranie

Do zdarzenia doszło w Konstantynowie Łódzkim Źródło: LDZ Zmotoryzowani Łodzianie

Do zdarzenia doszło 23 maja, nieopodal skrzyżowania ulic Zgierskiej, Słowackiego i Narutowicza w Konstantynowie Łódzkim. Serwis LDZ Zmotoryzowani Łodzianie opublikował nagranie, na którym widać skrajnie niebezpieczną sytuację. Stojący w korku kierowca nagrał wideorejestratorem, jak chodnikiem jechał czarny samochód. Jego kierujący prawdopodobnie chciał w ten sposób ominąć korek.

Policyjne czynności wyjaśniające

Film trafił już do konstantynowskiej policji, która wszczęła czynności wyjaśniające. - W związku z nagraniem opublikowanym w internecie, funkcjonariusze z komisariatu w Konstantynowie Łódzkim zajmą się sprawą tego nieodpowiedzialnego kierowcy, bo tutaj jego wina jest bezsprzeczna - komentuje podkomisarz Agnieszka Jachimek z KPP w Pabianicach. I dodaje: - Na tę chwilę możemy mówić o artykule 16 prawa o ruchu drogowym, który mówi, że kierujący jest zobowiązany do stosowania się do ruchu prawostronnego. Dodatkowo z treści artykułu 86 b, wynika, że kto na drodze publicznej w strefie zamieszkania, strefie ruchu prowadząc pojazd mechaniczny, narusza zakaz jazdy wzdłuż, po drodze dla pieszych lub przejściu dla pieszych podlega karze grzywny nie niższej niż 1500 złotych, można też orzec w tym przypadku zakaz prowadzenia pojazdów.

Wyjątkowy pokaz bezmyślności za kierownicą

O zachowanie kierowcy zapytaliśmy byłego biegłego z zakresu analizy i rekonstrukcji wypadków drogowych. - To był wyjątkowy pokaz bezmyślności za kierownicą. Żeby zyskać parę sekund, ten kierujący ryzykuje życiem i zdrowiem innych osób. Na nagraniu widzimy tylko fragment zachowania tego kierowcy, które jest karygodne i warto by było sprawdzić, czy nie ma innych nagrań, żeby zobaczyć, jaki odcinek w ten sposób przejechał - komentuje Andrzej Janicki. - Będziemy to weryfikować, czy ta jazda była taka jak na tym filmiku, czy może kierujący jechał tak dalej, stwarzając zagrożenie dla innych uczestników ruchu. Spróbujemy sprawdzić zapisy monitoringu - podsumowuje podkomisarz Agnieszka Jachimek z pabianickiej policji.