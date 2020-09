"Poszłam do łazienki i usłyszałam huk. W pokoju, gdzie chwilę wcześniej siedziałam, stał rozbity samochód"

- Gdyby to się stało minutę wcześniej, już bym z wami nie rozmawiała - mówi kobieta, mieszkanka domu, w który wbiło się rozpędzone auto. - Siła uderzenia była taka, że przód samochodu przebił się jeszcze do jednego pokoju. Cud, że nikt nie zginął - dodaje właściciel budynku.

- Siedziałam przy stole. W pewnym momencie wstałam i poszłam do łazienki. Wtedy usłyszałam huk - opowiada Tamara Zadorozhnia, Ukrainka mieszkająca w domu przy ulicy Łaskiej w Konstantynowie Łódzkim.

Auto, które wbiło się do jej mieszkania - jak wynika ze wstępnych ustaleń - jechało ulicą Kilińskiego, przecięło skrzyżowanie i z dużą siłą uderzyło najpierw w barierki, a potem w ścianę domu. Samochód wpadł do wnętrza z taką prędkością, że jeszcze zniszczył ścianę działową oddzielającą pokoje. - Jakbym tam była wtedy, to już bym z wami nie rozmawiała - mówi Tamara Zadorozhnia.