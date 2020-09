Rozpędzonym autem wbiła się w dom. Prokurator: była pod wpływem środków odurzających

Samochód uderzył w dom z taką prędkością, że zniszczył nawet ścianę działową oddzielającą pokoje. - Gdyby to się stało minutę wcześniej, już bym z wami nie rozmawiała - mówiła mieszkanka domu. Okazało się, że kierująca autem 23-latka była pod wpływem środków odurzających. Usłyszała już zarzuty.

W środę Prokuratura Rejonowa w Pabianicach przedstawiła 23-letniej kobiecie zarzuty dotyczące kierowania samochodem pod wpływem środków odurzających i sprowadzenia bezpośredniego niebezpieczeństwa dla życia i zdrowia wielu osób oraz mienia w wielkich rozmiarach. Podejrzanej grozi kara pozbawienia wolności do lat 8.

- Zarzucone przestępstwa dotyczą zdarzenia, do którego doszło w minioną niedzielę w Konstantynowie Łódzkim około godziny 23, kiedy to kierująca volkswagenem passatem przejechała skrzyżowanie na wprost i uderzyła w ścianę budynku mieszkalnego przy ulicy Łaskiej - wyjaśnia Krzysztof Kopania, rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Łodzi.

Wyszła ze szpitala, od razu ją zatrzymali

Kobieta w środę została wypisana ze szpitala. - Podjęta została decyzja o jej zatrzymaniu, pozyskano bowiem wyniki specjalistycznych badań, z których wynika, że kierując samochodem znajdowała się pod wpływem środków odurzających. Policjanci doprowadzili 23-latkę do Prokuratury Rejonowej w Pabianicach, gdzie usłyszała zarzuty - informuje Kopania.

23-latka podczas przesłuchania nie przyznała się do zarzutów i odmówiła wyjaśnień. - W ciągu 48 godzin od daty zatrzymania podjęte zostaną dalsze decyzje w sprawie, w tym co do środków zapobiegawczych - tłumaczy Kopania.