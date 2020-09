Policjant podczas interwencji oddał śmiertelny strzał. Nie został jeszcze przesłuchany, ale wraca do służby

Prokuratorzy wciąż badają sprawę śmierci 21-letniego Adama z Konina (woj. wielkopolskie). Próbują między innymi ustalić, czy strzał został oddany, kiedy 21-latek stał, czy kiedy przewrócił się na ziemię; czy został postrzelony w pierś, czy w plecy. Policjant, który w listopadzie zeszłego roku pociągnął za spust, nie został jeszcze przesłuchany, ale właśnie wrócił do służby.

Do zdarzenia doszło w listopadzie ubiegłego roku. 21-letni Adam został trafiony pociskiem z policyjnego pistoletu. Stało się to na jednym z osiedli w Koninie podczas próby wylegitymowania przez policjanta 21-latka i dwóch 15-latków. Najstarszy zaczął uciekać. Goniący go funkcjonariusz postrzelił 21-letniego mężczyznę, który zmarł.