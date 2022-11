Koń skradziony z pastwiska został raniony siekierą

czytaj dalej

To jest urabianie, temperowanie Zbigniewa Ziobry. Zobaczymy, na ile to będzie skuteczne - zastanawiał się w TVN24 politolog, doktor Tomasz Słupik. Komentując słowa prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego, odniósł się do sporów wewnątrz Zjednoczonej Prawicy, których podłożem ma być między innymi kwestia unijnych funduszy dla Polski.