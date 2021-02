Szubienica i groźba śmierci na bloku organizatora protestów Strajku Kobiet. Dwaj mężczyźni z zarzutami

Jeden ma siedemnaście, drugi dwadzieścia lat. To oni - według policjantów z Koluszek (woj. łódzkie) - propagowali faszyzm poprzez wypisywanie na murach neonazistowskich treści. W tym na bloku jednego z organizatorów protestów Strajku Kobiet, któremu mieli grozić śmiercią.

O sprawie wulgarnych napisów , które pojawiły się na bloku, w którym mieszka aktywista Patryk Kurc pisaliśmy na tvn24.pl w ubiegłym tygodniu. Czarną farbą na ścianie ktoś napisał „Kurc k***a". Obok liczba 1488 i szubienica. Trochę dalej inny napis: "Kurc za******y cię". Sam zainteresowany był przekonany, że ktoś go chciał w ten sposób "ukarać" za jego aktywność społeczną.

- Czternastka to symbol białych rasistów i neonazistów. Dwie ósemki to skrót od HH, czyli "Heil Hitler". Symbol powieszony na szubienicy to Trzy Strzały: antyfaszyzm, antykomunizm i antymonarchizm. Socjalistyczne wartości, z którymi się identyfikuję – zaznaczał Patryk Kurc w rozmowie z tvn24.pl. Jest przekonany, że napisy związane z faktem, że w październiku był jednym z organizatorów protestu kobiet.