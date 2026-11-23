Łódź Karambol na autostradzie. Zderzyło się pięć samochodów, są utrudnienia Piotr Krysztofiak |

Do zdarzenia doszło w powiecie skierniewickim Źródło wideo: Google Earth Źródło zdj. gł.: Shutterstock

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Do zdarzenia doszło w poniedziałek po godzinie 4.20 na autostradzie A2 w kierunku Poznania. "Pomiędzy węzłami Wiskitki i Skierniewice, w pobliżu miejscowości Kolonia Bolimowska doszło do zderzenia pięciu pojazdów osobowych, jezdnia w kierunku Poznania zablokowana" - przekazał Punkt Informacji Drogowej Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Po zdarzeniu droga w kierunku Poznania była zablokowana, teraz przejezdny jest jeden pas ruchu. Objazd utrudnień prowadzi drogami krajowymi 92 i 70.

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Nie ma poszkodowanych

Oficer prasowa skierniewickiej policji w rozmowie z tvn24.pl przekazała, że w zdarzeniu nikt nie ucierpiał. - Z ustaleń policjantów wynika, że kierujący Oplem nie zachował bezpiecznej odległości od poprzedzającego pojazdu, w wyniku czego uderzył w Toyotę. Doszło do zderzenia kolejnych pojazdów. Na szczęście w zdarzeniu nikt nie odniósł obrażeń. Policjanci zakwalifikowali zdarzenia jako dwie kolizje drogowe, a sprawcy zostali ukarani mandatami karnymi - poinformowała mł. asp. Aneta Placek. Rzecznik Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Łodzi brygadier Jędrzej Pawlak przekazał, że w sumie pojazdami jechało osiem osób.

- Wszyscy opuścili pojazdy przed naszym przybyciem, odmówili udzielenia pierwszej pomocy - podał strażak. Utrudnienia na autostradzie A2 mogą potrwać co najmniej do godziny 9.