Mężczyzna leżał w zaspie przy drodze. Pomogli policjanci

Do zdarzenia doszło 14 stycznia. Dyżurny policji w Kutnie otrzymał zgłoszenie o mężczyźnie, który leży tuż przy drodze w zaspie śnieżnej w miejscowości Kołomia.

69-latek leżał w zaspie śnieżnej

- Dzielnicowi z Krośniewic natychmiast pojechali we wskazane miejsce. W zaspie śnieżnej leżał starszy człowiek, który był wychłodzony, nie potrafił utrzymać się na nogach. Z uwagi na panującą niską temperaturę oraz stan mężczyzny, policjanci natychmiast pomogli mężczyźnie wstać, przenieśli go do radiowozu, aby mógł się ogrzać i ograniczyć dalszą utratę ciepła - informuje aspirant Daria Olczyk z KPP w Kutnie. Funkcjonariusze przewieźli 69-latka do miejsca zamieszkania, przekazując go pod opiekę bliskich. - Policjanci apelują o reagowanie w sytuacjach, gdy zauważamy osoby zagrożone wychłodzeniem, szczególnie w okresie zimowym. Wystarczy jeden telefon na numer alarmowy 112, by uratować czyjeś życie. Jeżeli wiemy, że osoba spożywa alkohol, ktoś ma problem z jego nadużywaniem lub przebywa w warunkach zagrażających zdrowiu, należy niezwłocznie poinformować odpowiednie służby - przypomniał oficer prasowy kutnowskiej policji.