Miał 2,5 promila i dożywotni zakaz prowadzenia. Zginęły dwie osoby

Pod presją gwałtownych antyrządowych protestów premier Bangladeszu Hasina Wazed podała się do dymisji. Szefowa rządu uciekła za granicę. Według niektórych źródeł - używając do tego śmigłowca. Podobno wybrała Indie. Tłum demonstrantów wdarł się po południu do jej siedziby w stolicy kraju, Dhace. Armia wezwała obywateli do zachowania spokoju. Jej głównodowodzący powiedział, że siły zbrojne zagwarantują przywrócenie stabilizacji. W kraju ma powstać rząd tymczasowy. Wcześniej w poniedziałek w Dhace wybuchły kolejne zamieszki i zginęło w nich co najmniej sześć osób. Od początku protestów, które trwają od ponad miesiąca, odnotowano 300 ofiar śmiertelnych - donosi AFP.