Przyczepa przygniotła mężczyznę. Nie żyje 37-latek
Jak poinformowała straż pożarna, do tragicznego wypadku doszło w czwartek około godziny 14.30 w miejscowości Kocierzew Południowy. 37-letni mężczyzna został przyciśnięty przez przyczepę rolniczą do przewozu zboża w trakcie jej naprawiania.
Resuscytacja nie pomogła
- Został uwolniony przy pomocy ładowarki teleskopowej, dzięki której podniesiono pewne elementy tej przyczepy. Ze względu na brak czynności życiowych została podjęta resuscytacja krążeniowo-oddechowa - powiedział tvn24.pl mł. bryg. Tomasz Ledzion, oficer prasowy Komendy Powiatowej Straży Pożarnej w Łowiczu.
Na miejscu lądował między innymi śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego.
Mimo reanimacji nie udało się uratować życia 37-latka.
Źródło: tvn24.pl