Łódź Przyczepa przygniotła mężczyznę. Nie żyje 37-latek Oprac. Bartłomiej Plewnia |

Wypadki przy pracy (wideo ilustracyjne, archiwalne) Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: Shutterstock

Posłuchaj artykułu Czyta lektor AI Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link Dodaj do preferowanych źródeł w Google Dodaj nas do listy preferowanych źródeł w Google, aby nasze materiały częściej pojawiały się w Twoich wynikach wyszukiwania.

Jak poinformowała straż pożarna, do tragicznego wypadku doszło w czwartek około godziny 14.30 w miejscowości Kocierzew Południowy. 37-letni mężczyzna został przyciśnięty przez przyczepę rolniczą do przewozu zboża w trakcie jej naprawiania.

Resuscytacja nie pomogła

- Został uwolniony przy pomocy ładowarki teleskopowej, dzięki której podniesiono pewne elementy tej przyczepy. Ze względu na brak czynności życiowych została podjęta resuscytacja krążeniowo-oddechowa - powiedział tvn24.pl mł. bryg. Tomasz Ledzion, oficer prasowy Komendy Powiatowej Straży Pożarnej w Łowiczu.

Na miejscu lądował między innymi śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego.

Mimo reanimacji nie udało się uratować życia 37-latka.