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Łódź

Przyczepa przygniotła mężczyznę. Nie żyje 37-latek

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Lądował śmigłowiec ratunkowy (zdjęcie ilustracyjne)
Wypadki przy pracy (wideo ilustracyjne, archiwalne)
Źródło wideo: TVN24
Źródło zdj. gł.: Shutterstock
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Tragiczny wypadek w miejscowości Kocierzew Południowy niedaleko Łowicza (Łódzkie). Przyczepa do przewozu zboża przygniotła 37-latka, który ją naprawiał. Mężczyzna zmarł.

Jak poinformowała straż pożarna, do tragicznego wypadku doszło w czwartek około godziny 14.30 w miejscowości Kocierzew Południowy. 37-letni mężczyzna został przyciśnięty przez przyczepę rolniczą do przewozu zboża w trakcie jej naprawiania.

Resuscytacja nie pomogła

- Został uwolniony przy pomocy ładowarki teleskopowej, dzięki której podniesiono pewne elementy tej przyczepy. Ze względu na brak czynności życiowych została podjęta resuscytacja krążeniowo-oddechowa - powiedział tvn24.pl mł. bryg. Tomasz Ledzion, oficer prasowy Komendy Powiatowej Straży Pożarnej w Łowiczu.

Na miejscu lądował między innymi śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego.

Mimo reanimacji nie udało się uratować życia 37-latka.

Źródło: tvn24.pl
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Tagi:
ŁódzkieStraż pożarnaWypadkiWypadekŁowicz
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