Łódź. Pistolety gazowe, rewolwery i atrapa karabinu. Dwie osoby z zarzutami nielegalnego posiadania broni

Rząd wprowadzi zakaz lotów do siedmiu krajów na południu Afryki - to Botswana, Eswatini, Lesotho, Mozambik, Namibia, RPA i Zimbabwe. Dla przyjeżdżających z tych państw zostanie wprowadzona obowiązkowa 14-dniowa kwarantanna - poinformował na poniedziałkowej konferencji prasowej minister zdrowia Adam Niedzielski. Test nie będzie zwalniał z izolacji. Nowe obostrzenia mają obowiązywać od 1 do 17 grudnia.