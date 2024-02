Zdenerwował się na kolegę. "Cios był śmiertelny"

Do zdarzania doszło 9 lutego po godzinie 23 na terenie posesji w gminie Kluki, w powiecie bełchatowskim. Oficer dyżurny policji otrzymał informację o mężczyźnie, który został ugodzony nożem.

38-latek ugodzony nożem. Nie żyje

- Okazało się, że cios zadany ofierze w klatkę piersiową był śmiertelny. Prowadzona przez medyków akcja reanimacyjna nie przywróciła funkcji życiowych 38-latkowi. Funkcjonariusze ustalili, że do tragedii doszło podczas alkoholowego spotkania, w którym uczestniczyły cztery osoby. Wtedy doszło do awantury, w trakcie której 60-latek ugodził nożem swojego znajomego. Sprawca oraz uczestniczące w tragicznym spotkaniu kobiety w wieku 40 i 42 lat trafili do policyjnej celi - relacjonuje nadkomisarz Iwona Kaszewska, oficer prasowy bełchatowskiej policji.