Zastali "rozwinięty pożar", w środku znaleźli ciało mężczyzny

Mamy katastrofę komunikacyjną. Jeżeli chcemy walczyć z dezinformacją ruską i białoruską, to sami nie możemy dezinformować obywateli, bo podważamy zaufanie do naszego państwa - powiedział Andrzej Rozenek z koła Lewicy Demokratycznej. Odniósł się do chaosu informacyjnego w sprawie białoruskich śmigłowców, które naruszyły polską przestrzeń. - Po raz kolejny rządzący nie dopilnowali naszego bezpieczeństwa. Białoruskie śmigłowce przekroczyły granicę, o której rządzący mówili, że nawet mysz się nie prześlizgnie - mówił Robert Biedroń z Lewicy.