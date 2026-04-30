Zderzenie dwóch aut. Trzy osoby ranne, w tym kilkuletni chłopiec
Do wypadku doszło w czwartek, około godziny 13.50, na drodze powiatowej relacji Klatka-Parcice.
- Ranne zostały trzy osoby - obie kierujące pojazdami oraz kilkuletni chłopiec, który był pasażerem jednego z aut - informuje st. asp. Piotr Siemicki z Komendy Powiatowej Policji w Wieruszowie.
Lądował śmigłowiec
Kierująca Citroenem została przetransportowana do szpitala śmigłowcem Lotniczego Pogotowia Ratunkowego. Kierującą Audi oraz dziecko zabrała do szpitala karetka pogotowia.
Na miejscu pracują policjanci, którzy zabezpieczają ślady i ustalają przyczyny wypadku.
Droga w rejonie zdarzenia była całkowicie zablokowana. Czynności prowadzone są pod nadzorem prokuratora.
Źródło: tvn24.pl
Źródło zdjęcia głównego: KPP w Wieruszowie