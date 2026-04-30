Łódź Zderzenie dwóch aut. Trzy osoby ranne, w tym kilkuletni chłopiec

Do zdarzenia doszło pod Wieruszowem Źródło: Google Maps

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

Do wypadku doszło w czwartek, około godziny 13.50, na drodze powiatowej relacji Klatka-Parcice.

- Ranne zostały trzy osoby - obie kierujące pojazdami oraz kilkuletni chłopiec, który był pasażerem jednego z aut - informuje st. asp. Piotr Siemicki z Komendy Powiatowej Policji w Wieruszowie.

Groźny wypadek na drodze Klatka-Parcice Źródło: KPP w Wieruszowie

Lądował śmigłowiec

Kierująca Citroenem została przetransportowana do szpitala śmigłowcem Lotniczego Pogotowia Ratunkowego. Kierującą Audi oraz dziecko zabrała do szpitala karetka pogotowia.

Na miejscu pracują policjanci, którzy zabezpieczają ślady i ustalają przyczyny wypadku.

Droga w rejonie zdarzenia była całkowicie zablokowana. Czynności prowadzone są pod nadzorem prokuratora.

Trzy osoby ranne po wypadku Źródło: KPP w Wieruszowie

OGLĄDAJ: TVN24