Katastrofa budowlana w Łodzi. Zdecydowana reakcja ministra

Polityk PiS Ryszard Czarnecki ocenił, że postawione mu zarzuty są "absurdalne". - Nie przyznałem się do winy, bo to oczywiste, że nie miałem się do czego przyznać - powiedział. Uważa też, że "niepotrzebne było spektakularne zatrzymanie go przez CBA". - Można to było zrobić w zupełnie inny sposób - zaprosić do prokuratury, można było przyjechać do mnie do mieszkania - przekonywał.