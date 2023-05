Ewakuacja 300 pasażerów pociągu z Warszawy do Berlina. "Ktoś próbował ukraść sieć trakcyjną"

Około 300 pasażerów pociągu relacji Warszawa-Berlin ewakuowano po tym, jak nieznani sprawcy próbowali ukraść elementy sieci trakcyjnej i ją uszkodzili. Do zdarzenia doszło w gminie Bedlno koło Kutna (woj. łódzkie). - Pasażerowie po około godzinie odjechali w dalszą drogę podstawionym składem - relacjonuje policja.

Do zdarzenia doszło w nocy 15 maja w gminie Bedlno koło Kutna. Służby otrzymały informację o pociągu, który zatrzymał się w szczerym polu z powodu awarii sieci trakcyjnej. W składzie podróżowało około 300 pasażerów.

Policja: ktoś usiłował dokonać kradzieży sieci trakcyjnej

- Tuż przed godziną 1 w nocy dostaliśmy polecenie, żeby udać się do miejscowości Kamilew w gminie Bedlno, gdzie ktoś usiłował dokonać kradzieży sieci trakcyjnej. Przez to sieć została uszkodzona, a pociąg relacji Warszawa-Berlin stanął w szczerym polu i konieczna była ewakuacja około 300 pasażerów do drugiego składu, który odjechał w dalszą drogę z innego toru - relacjonuje mł. asp. Daria Olczyk z Komendy Powiatowej Policji w Kutnie.