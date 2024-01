Ulicami miasta toczyła się ogromna, drewniana szpula. Zniszczone samochody

czytaj dalej

Premier Donald Tusk mówił w środę o trwającej analizie tego, co działo się w Orlenie i Lotosie. - Chcę tylko powiedzieć, że wszystko to, co w tej chwili wiem, tylko na podstawie materiałów przygotowanych przez poprzedników, stawia w paskudnym świetle i pana Sasina, i pana Obajtka - poinformował szef rządu. Jak wskazywał, chodzi nie tylko o kwestię fuzji Orlenu z Lotosem. - Już niedługo, także opinia publiczna pozna szokujące aspekty działania niektórych przedstawicieli rządu i szefostwa Orlenu - zapowiedział premier Tusk.