Pożar naczepy ciężarówki na autostradzie. Są utrudnienia

Pożar naczepy na autostradzie A1 koło Radomska Źródło: KP PSP w Radomsku

Do zdarzenia doszło w sobotę przed godziną 9 na autostradzie A1 pomiędzy węzłami Radomsko i Kamieńsk. Doszło do pożaru naczepy pojazdu ciężarowego.

Na czas akcji gaśniczej wstrzymano ruch na jezdni w kierunku Katowic oraz zamknięto lewy pas w kierunku Gdańska.

Zapaliła się naczepa w ciężarówce

Na miejscu zdarzenia cały czas pracują zastępy straży pożarnej i policji. - Doszło do pożaru naczepy ciężarówki na 385. kilometrze autostrady A1 w kierunku Katowic w działaniach biorą udział trzy zastępy straży pożarnej - dwa OSP, jeden PSP. Działania trwają - przekazał starszy kapitan Marek Jeziorski, oficer prasowy straży pożarnej w Radomsku.

Pożar naczepy ciężarówki na autostradzie A1 Źródło: KP PSP w Radomsku

Na razie nie wiadomo, co było przyczyną pożaru.