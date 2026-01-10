Pożar naczepy ciężarówki na autostradzie. Są utrudnienia

Do zdarzenia doszło w sobotę przed godziną 9 na autostradzie A1 pomiędzy węzłami Radomsko i Kamieńsk. Doszło do pożaru naczepy pojazdu ciężarowego.
Na czas akcji gaśniczej wstrzymano ruch na jezdni w kierunku Katowic oraz zamknięto lewy pas w kierunku Gdańska.
Zapaliła się naczepa w ciężarówce
Na miejscu zdarzenia cały czas pracują zastępy straży pożarnej i policji. - Doszło do pożaru naczepy ciężarówki na 385. kilometrze autostrady A1 w kierunku Katowic w działaniach biorą udział trzy zastępy straży pożarnej - dwa OSP, jeden PSP. Działania trwają - przekazał starszy kapitan Marek Jeziorski, oficer prasowy straży pożarnej w Radomsku.
Na razie nie wiadomo, co było przyczyną pożaru.
Autorka/Autor: pk/tok
Źródło: tvn24.pl
Źródło zdjęcia głównego: KP PSP w Radomsku