Łódź

Pas z ciężarówki śmiertelnie ranił pieszą. Kierowca stanie przed sądem

Pas z plandeki ciężarówki uderzył kobietę
Do zdarzenia doszło w Kamieńsku (woj. łódzkie)
Źródło: Google Maps
Przed sądem stanie kierowca ciężarówki, z której oderwał się pas transportowy plandeki i uderzył w głowę 57-letnią kobietę. Poszkodowana w ciężkim stanie trafiła do szpitala, gdzie zmarła po kilku dniach.

Do wypadku doszło 19 maja po godzinie 7 rano na ulicy Głowackiego w Kamieńsku.

Jednym z dowodów w sprawie jest nagranie. Kamera zarejestrowała jak 57-letnia kobieta wychodzi na chodnik zza zaparkowanego samochodu osobowego. W tym czasie pasem jezdni, sąsiadującym z chodnikiem, nadjeżdża ciężarówka. Auto ciężarowe zmierza w tym samym kierunku, co kobieta.

Gdy ciężarówka znajduje się tuż za pieszą na chodniku, z naczepy odrywa się plandeka. Pas plandeki uderza w kobietę, która przewraca się na chodnik.

Poszkodowana z ciężkimi obrażeniami trafiła do szpitala w Bełchatowie, gdzie zmarła.

Pas z plandeki ciężarówki uderzył kobietę
Pas z plandeki ciężarówki uderzył kobietę
Źródło: OSP Kamieńsk
Pieszą zabrał do szpitala śmigłowiec LPR
Pieszą zabrał do szpitala śmigłowiec LPR
Źródło: OSP Kamieńsk

Akt oskarżenia przeciwko kierowcy ciężarówki

Przed sądem w Radomsku stanie 45-letni kierowca ciężarówki, oskarżony przez prokuraturę o nieumyślne spowodowanie wypadku ze skutkiem śmiertelnym.

"Kierujący naruszył zasady poruszania się pojazdem ze zrolowaną plandeką dachową na naczepie, poprzez brak jej prawidłowego zablokowania i umieszczenie jedynie na hakach zabezpieczających bez właściwego umocowania, co doprowadziło do jej rozwinięcia podczas jazdy w wyniku zaczepienia haków mocujących o gałęzie rosnącego na poboczu drzewa i uderzenie elementem rozwiniętej plandeki w głowę idącej poboczem kobiety, która w następstwie doznanych obrażeń poniosła śmierć" - przekazała w komunikacie rzecznik prasowa Prokuratury Okręgowej w Piotrkowie Trybunalskim, prokurator Dorota Mrówczyńska.

45-latkowi grozi do ośmiu lat pozbawienia wolności.

Autorka/Autor: pk/gp

Źródło: tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: OSP Kamieńsk

Kamieńsk Radomsko Powiat radomszczański województwo łódzkie Łódzkie Wypadki Policja Straż pożarna Prokuratura Sąd ruch drogowy
