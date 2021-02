Autostrada dziurawa jak sito. "Stanąłem, bo miałem przeciętą oponę, obok zatrzymało się sześć aut"

Pan Wojciech przesłał na Kontakt24 zdjęcia ubytków w jezdni. Jedna z nich jest tak duża, że bez większego problemu weszłaby do niej cała stopa. To na niej mężczyzna uszkodził ostatnio koło.

"Warunki najgorsze z możliwych"

- To fragment, na którym od zawsze jest duży ruch. Niestety, duże natężenie połączone z wyjątkowo niesprzyjającymi warunkami pogodowymi doprowadziło do tego, że na drodze pojawiło się wiele ubytków i uszkodzeń. Dodatkowo ten odcinek od dawna był już w złym stanie technicznym – mówi Maciej Zalewski z Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Łodzi.

Niesprzyjające warunki to - jak precyzuje Zalewski - takie, w których występuje duża amplituda temperatur i częste przejścia przez zero stopni.

Podziurawiona jezdnia w tym tygodniu jest łatana. W poniedziałek drogowcy wypełniali luki między rondami w Jeżowie. - Ruch tam odbywa się w układzie jeden plus jeden. Realizacja prac wymagała zatrzymania ruchu bądź na jednym, bądź na drugim pasie. Te przerwy trwały od 15 do 20 minut – mówi Zalewski.

W taki sam sposób przebiegały realizowane we wtorek i środę prace w okolicach Danielowa, na 372. kilometrze autostrady. Wykonawca ten odcinek działa do czwartku.

- Prace trwają od godziny 8 do 16. Od czwartku do soboty włącznie są prowadzone na pozostałym, niemal 12-kilometrowym odcinku trasy, czyli tam, gdzie ruch odbywa się w układzie dwa plus jeden, co oznacza, że nie powinno być zatrzymań w ruchu, a będzie on jedynie spowolniony – przekazuje rozmówca tvn24.pl.