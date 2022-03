W wypadku na A2 zginęli kobieta, niemowlę i dwuletnie dziecko. To obywatele Ukrainy

Dwoje dzieci w wieku sześciu miesięcy i dwóch lat oraz 29-letnia kobieta zginęli po zderzeniu samochodu osobowego z ciężarowym. Jak przekazała policja, to obywatele Ukrainy. Do tragedii doszło w nocy z poniedziałku na wtorek na autostradzie A2. Rannych zostało dwoje dzieci i dwóch mężczyzn.

Do tragicznego wypadku doszło przed godziną pierwszą w nocy z poniedziałku na wtorek. Samochód osobowy zderzył się z ciężarowym na autostradzie A2, między węzłami Łowicz i Łódź Północ w miejscowości Kalenice (woj. łódzkie).

- Na skutek zdarzenia śmierć na miejscu poniosły trzy osoby podróżujące fiatem. To obywatele Ukrainy: 29-letnia kobieta oraz dwoje dzieci w wieku sześciu miesięcy i dwóch lat. Śmigłowcem do szpitala w Zgierzu przetransportowano 40-letniego mężczyznę. Pozostała dwójka dzieci w wieku czterech i sześciu lat trafiły do szpitala - przekazała kom. Urszula Szymczak z KPP w Łowiczu.