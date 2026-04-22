Bloki, ogródki działkowe i stacja energetyczna. To tu zaplanowano juwenalia

"W tym roku spotykamy się w nowej lokalizacji, która idealnie wpisuje się w festiwalowy klimat. Dużo zielonej przestrzeni, idealnej do chillowania między koncertami, spotkań ze znajomymi i łapania juwenaliowego vibe'u [atmosfery - red.]" - opisują organizatorzy w mediach społecznościowych. I informują, że na miejscu powstanie "prawdziwe miasteczko festiwalowe", a wraz z nim m.in. "przestrzeń do wspólnego świętowania".

Wielkie Łódzkie Juwenalia 2026 to impreza biletowana. Zaplanowana jest na 29 i 30 maja. Organizator to miasto Łódź i trzy uczelnie: politechnika, Uniwersytet Łódzki i uniwersytet medyczny. Wcześniej swoje juwenalia obchodziły osobno, a imprezy odbywały się głównie w pobliżu kampusów.

W tym roku wydarzenie przenosi się do dzielnicy Bałuty - na skwer pomiędzy ulicami Lutomierską i Drewnowską.

Z tego artykułu dowiesz się: Dlaczego juwenalia mają odbyć się w środku osiedla mieszkaniowego?

Jakie są największe obawy mieszkańców związane z imprezą?

Co na temat lokalizacji mówią przedstawiciele miasta?

Jakie środki bezpieczeństwa zostaną wdrożone podczas wydarzenia?

Zdania podzielone

Na miejscu przyglądam się terenowi, gdzie zaplanowano juwenalia. Sporo tu młodych drzew, są ławki i plac zabaw. Obok parking i budynek komendy wojewódzkiej policji. Nieopodal nowoczesny apartamentowiec, a obok ogródki działkowe i bloki. W oddali wznoszą się słupy wysokiego napięcia i stacja elektroenergetyczna.

Teren, na którym mają odbyć się Wielkie Łódzkie Juwenalia 2026

Sprawdzam, czy mieszkańcy chcą "wspólnie świętować".

Pan Łukasz, mężczyzna w średnim wieku, mieszka przy ulicy Lutomierskiej. O imprezie wie z internetu.

- Myślę, że ktoś upadł na głowę. Proponuję, żeby autor tego pomysłu urządził juwenalia w swoim ogrodzie. Zastanawia mnie, czy ta osoba zna topografię miasta, bo nie kojarzę, żeby któraś z uczelni miała cokolwiek wspólnego z tym miejscem. Jest ono tak samo związane z uczelniami, jak dziedziniec urzędu miasta. Niech tam ulokują scenę - mówi.