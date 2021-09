Julianki koło Zgierza: mężczyzna zginął pod kołami ciężarówki MAN, gdy pomagał kierowcy przejechać pod zwisającym przewodem

Do tragedii doszło w środę około godziny 14. Wtedy to przez gminną drogę ciężarówką MAN próbował przejechać 55-letni łodzianin. Przejazd uniemożliwiał jednak przewód linii telekomunikacyjnej wiszący nad ziemią. Kierowca ciężarówki poprosił jednego z mieszkańców, aby przydepnął kabel po to, żeby przewód znalazł się nieco wyżej. 63-letni mieszkaniec Julianek zdecydował się pomóc.