Zderzenie trzech samochodów, jeden z kierowców miał dwa promile

Były prezydent USA i czołowy kandydat republikański w zbliżających się wyborach Donald Trump wyraził we wtorek pogląd, że zmarły w kolonii karnej rosyjski opozycjonista Aleksiej Nawalny "był bardzo dzielny", ale "prawdopodobnie nie powinien wracać do Rosji". Podobnie jak we wcześniejszym chaotycznym wpisie w mediach społecznościowych nie wspomniał nic o reżimie Władimira Putina, mówił za to o swoich problemach z prawem, przekonując, że wynikają one z jego zaangażowania politycznego. - To jak z Nawalnym. To forma komunizmu, faszyzmu - stwierdził. - To Putin jest odpowiedzialny za śmierć Nawalnego. Dlaczego Trump nie może po prostu tego powiedzieć? - skomentował słowa Trumpa prezydent USA Joe Biden.