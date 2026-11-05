Łódź Ciężarówka uszkodziła wiadukt, policjanci apelują do pasażerów pociągu Piotr Krysztofiak |

Do zdarzenia doszło w Izabelowie Źródło zdj. gł.: KP PSP w Zduńskiej Woli

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Do zdarzenia doszło 29 października około godziny 18 w miejscowości Izabelów niedaleko Zduńskiej Woli. Kierujący ciężarówką, 35-letni obywatel Uzbekistanu uderzył w wiadukt kolejowy, uszkadzając obiekt i torowisko.

Zatrzymany został nadjeżdżający pociąg.

Do zdarzenia doszło w Izabelowie Źródło zdjęcia: KP PSP w Zduńskiej Woli

Szukają świadków zdarzenia

Kilka dni po zdarzeniu policja zaapelowała o zgłaszanie się pasażerów jednego z pociągów.

- Prosimy o kontakt pasażerów pociągu Polregio z Poznania do Warszawy. Być może ktoś z podróżujących zauważył moment zdarzenia, jego okoliczności lub posiada informacje, które mogą pomóc w ustaleniu dokładnego przebiegu. Każda, nawet z pozoru nieistotna informacja, może okazać się pomocna w prowadzonym postępowaniu. Prosimy o kontakt z policją w Zduńskiej Woli - przekazała młodsza aspirant Katarzyna Biniaszczyk z Komendy Powiatowej Policji w Zduńskiej Woli.

Do zdarzenia doszło w Izabelowie Źródło zdjęcia: KP PSP w Zduńskiej Woli

Świadkowie mogą zgłosić się bezpośrednio do komendy policji w Zduńskiej Woli, lub zadzwonić pod dwa numery telefonu: (47) 845 32 48, lub (47) 845 32 11, 845 32 03.