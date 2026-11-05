Ciężarówka uszkodziła wiadukt, policjanci apelują do pasażerów pociągu
Do zdarzenia doszło 29 października około godziny 18 w miejscowości Izabelów niedaleko Zduńskiej Woli. Kierujący ciężarówką, 35-letni obywatel Uzbekistanu uderzył w wiadukt kolejowy, uszkadzając obiekt i torowisko.
Zatrzymany został nadjeżdżający pociąg.
Szukają świadków zdarzenia
Kilka dni po zdarzeniu policja zaapelowała o zgłaszanie się pasażerów jednego z pociągów.
- Prosimy o kontakt pasażerów pociągu Polregio z Poznania do Warszawy. Być może ktoś z podróżujących zauważył moment zdarzenia, jego okoliczności lub posiada informacje, które mogą pomóc w ustaleniu dokładnego przebiegu. Każda, nawet z pozoru nieistotna informacja, może okazać się pomocna w prowadzonym postępowaniu. Prosimy o kontakt z policją w Zduńskiej Woli - przekazała młodsza aspirant Katarzyna Biniaszczyk z Komendy Powiatowej Policji w Zduńskiej Woli.
Świadkowie mogą zgłosić się bezpośrednio do komendy policji w Zduńskiej Woli, lub zadzwonić pod dwa numery telefonu: (47) 845 32 48, lub (47) 845 32 11, 845 32 03.