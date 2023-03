Podwyżki o kilkadziesiąt procent. Ceny chemii szybują, klientów ubywa

- Ceny samej energii elektrycznej wzrosły o 200, 250 procent. Do tego trzeba doliczyć wyższe koszty pracownicze, bo zatrudnione osoby chcą w dobie drożyzny zarabiać więcej - wylicza Mikinka. Dodaje, że zysk przedsiębiorców - mimo wyższych cen - stale się zmniejsza, a to dlatego, że wielu klientów rezygnuje z zakupów. Czytaj też: Inflacja przyspieszyła, co podrożało najmocniej? Jest wyraźny lider wzrostów

Ceny w górę

Reporterka TVN24 Katarzyna Pasikowska-Poczopko sprawdziła, jak w ciągu kilku ostatnich miesięcy zmieniły się ceny artykułów chemicznych w łódzkim sklepie. I tak, za papierowy ręcznik do dozownika trzeba dziś zapłacić niemal 105 złotych, chociaż jeszcze na początku grudnia kosztował on 75 złotych. Popularny odkamieniacz zdrożał w ostatnim czasie z 24 do 41 złotych. Za tabletki do zmywarki jeszcze niedawno trzeba było zapłacić 52 złote, a dzisiaj już 70.