Kobieta i mężczyzna zginęli, jadące z nimi dziecko jest ranne

Dwie osoby nie żyją, a dwie kolejne - w tym dziecko - trafiły do szpitala po tragicznym wypadku, do którego doszło w sobotę po południu w miejscowości Grudna niedaleko Bełchatowa (woj. łódzkie). Jak ustalili policjanci, kierujący renault prawdopodobnie nie ustąpił pierwszeństwa bmw i doprowadził do zderzenia. Samochodem, który wymusił pierwszeństwo, podróżowało dwoje dorosłych z dzieckiem - kobieta i mężczyzna zginęli.