72-latek uciekał przed policją, jego auto dachowało

72-letni kierowca podczas ucieczki przed policją wpadł do rowu, a jego auto dachowało. Był pijany, trafił do aresztu. W poniedziałek ma usłyszeć zarzuty.

- Dali mu sygnał do zatrzymania się, ale kierowca to zignorował i zaczął uciekać. Policjanci ruszyli za nim w pościg, po drodze kilkukrotnie ponawiając sygnały do zatrzymania się, ale kierowca nie reagował. W miejscowości Tądów Górny wjechał do rowu, a jego auto dachowało - poinformowała policjantka.