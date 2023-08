12-latka leżała przy drodze, obok stał motocykl. Jej stan jest ciężki

czytaj dalej

Japoński mężczyzna spełnił swoje marzenie o "staniu się" psem. W stroju psa rasy collie bawi się, aportuje, a nawet wychodzi na spacery po okolicy. - Kocham zwierzęta, a odgrywanie collie to coś, co sprawia mi dużo radości. To moje hobby, więc będę robić to dalej - podkreśla.