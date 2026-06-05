Wysadzili bankomat w Gorzkowicach, pieniędzy nie ukradli. Podejrzani w rękach policji
Do zdarzenia doszło 5 lutego w Gorzkowicach przy ulicy Rynek. Dwóch mężczyzn doprowadziło do detonacji bankomatu. Pieniędzy jednak nie ukradli, bo nie udało im się dostać do kaset z gotówką.
Jak przekazuje komisarz Edyta Machnik z KWP w Łodzi, pracujący na miejscu zdarzenia policjanci zabezpieczyli monitoringi oraz ślady pozostawione przez sprawców. Policja wytypowała dwóch mężczyzn.
Zatrzymani po wysadzeniu bankomatu w Gorzkowicach
- Z ustaleń funkcjonariuszy wynikało, że jeden z nich mieszka na terenie województwa wielkopolskiego, a drugi lubuskiego. Jednego dnia dwie grupy realizacyjne pojechały na teren typowanych województw, by tam zatrzymać podejrzanych - informuje policjantka.
Podczas przeszukań mieszkań policjanci zabezpieczyli m.in. urządzenia elektroniczne inicjujące zapłon. 60- i 58-latek usłyszeli zarzuty usiłowania kradzieży z włamaniem. Grozi im kara do 10 lat pozbawienia wolności
Na wniosek prokuratora, sąd aresztował na trzy miesiące obu mężczyzn.