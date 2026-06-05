Łódź Wysadzili bankomat w Gorzkowicach, pieniędzy nie ukradli. Podejrzani w rękach policji Piotr Krysztofiak |

Dwaj mężczyźni wysadzili bankomat, pieniędzy nie ukradli Źródło wideo: Policja Łódzka Źródło zdj. gł.: KMP w Piotrkowie Trybunalskim

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Do zdarzenia doszło 5 lutego w Gorzkowicach przy ulicy Rynek. Dwóch mężczyzn doprowadziło do detonacji bankomatu. Pieniędzy jednak nie ukradli, bo nie udało im się dostać do kaset z gotówką.

Jak przekazuje komisarz Edyta Machnik z KWP w Łodzi, pracujący na miejscu zdarzenia policjanci zabezpieczyli monitoringi oraz ślady pozostawione przez sprawców. Policja wytypowała dwóch mężczyzn.

Zatrzymani po wysadzeniu bankomatu w Gorzkowicach

- Z ustaleń funkcjonariuszy wynikało, że jeden z nich mieszka na terenie województwa wielkopolskiego, a drugi lubuskiego. Jednego dnia dwie grupy realizacyjne pojechały na teren typowanych województw, by tam zatrzymać podejrzanych - informuje policjantka.

Podczas przeszukań mieszkań policjanci zabezpieczyli m.in. urządzenia elektroniczne inicjujące zapłon. 60- i 58-latek usłyszeli zarzuty usiłowania kradzieży z włamaniem. Grozi im kara do 10 lat pozbawienia wolności

Dwaj mężczyźni wysadzili bankomat, pieniędzy nie ukradli Źródło zdjęcia: Policja Łódzka

Na wniosek prokuratora, sąd aresztował na trzy miesiące obu mężczyzn.