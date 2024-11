Tragedia w budynku mieszkalnym. Nie żyje dwóch mężczyzn

Do zdarzenia doszło nad ranem w miejscowości Górki w gminie Strzelce Wielkie koło Pajęczna. Jak informuje brygadier Jędrzej Pawlak z Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej, strażacy zostali wezwani w związku z podejrzeniem zaczadzenia w budynku mieszkalnym. - Wewnątrz znaleźliśmy dwie osoby bez czynności życiowych, to mężczyźni w wieku 39 i 55 lat. Tlenku węgla w pomieszczeniu nie stwierdzono, co nie oznacza, że go tam wcześniej nie było - przekazuje strażak. Więcej informacji wkrótce.