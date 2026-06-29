Łódź "Nie wiedział, na co najechał". Jest areszt dla 57-latka Oprac. Piotr Krysztofiak |

Wypadki na polskich drogach. "Nie myślimy i mamy w nosie innych, jesteśmy egoistami za kierownicą" Źródło wideo: Wojciech Sidorowicz/Fakty po Południu TVN24 Źródło zdj. gł.: KPP w Łęczycy

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Do zdarzenia doszło w sobotę 20 czerwca na drodze wojewódzkiej 702 w miejscowości Górki Pęcławskie w gminie Piątek. 72-letni mężczyzna został tam potrącony przez samochód osobowy. Jego zwłoki zostały odnalezione przy trasie, już nie żył. Policjanci poszukiwali kierowcy i apelowali do ewentualnych świadków wypadku o zgłaszanie się do komendy w Łęczycy.

Kilkanaście godzin później do komendy zgłosił się mężczyzna, który poinformował, że to on potrącił 72-latka.

Nie wiedział, na co najechał

Rzecznik łódzkiej prokuratury okręgowej przekazał, że 57-latek usłyszał zarzuty i sąd w Łęczycy aresztował go na trzy miesiące.

- Ogłoszono mu zarzuty dotyczące spowodowania wypadku ze skutkiem śmiertelnym oraz ucieczki z miejsca zdarzenia. W trakcie wyjaśnień podejrzany wskazał, że nie wiedział, na co najechał i dopiero z mediów dowiedział się, że potrącony został człowiek. Po zdarzeniu zatrzymał samochód, jednakże zobaczył tylko rower. Mężczyzna miał nie zadzwonić na numer alarmowy z uwagi na to, że był w szoku. Wyjaśnienia te nie były w pełni zgodne ze zgromadzonym materiałem dowodowym - poinformował Paweł Jasiak, rzecznik prokuratury.

57-latkowi grozi kara do 20 lat pozbawienia wolności.

Mężczyzna sam zgłosił się na policję. Usłyszał zarzuty Źródło zdjęcia: KPP w Łęczycy