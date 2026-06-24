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Śmiertelnie potrącił człowieka i uciekł. Po kilku dniach zgłosił się na policję

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Źródło wideo: Wojciech Sidorowicz/Fakty po Południu TVN24
Źródło zdj. gł.: Warmińsko-Mazurska Policja
Na policję w Łęczycy zgłosił się 57-latek, podejrzewany o śmiertelne potrącenie 72-latka w miejscowości Górki Pęcławskie w gminie Piątek. Mężczyzna po zdarzeniu nie zatrzymał się i uciekł z miejsca zdarzenia.

Do zdarzenia doszło w sobotę 20 czerwca na drodze wojewódzkiej 702 w miejscowości Górki Pęcławskie w gminie Piątek. 72-letni mężczyzna został tam potrącony przez samochód osobowy. Jego zwłoki zostały odnalezione przy trasie, już nie żył. Policjanci od soboty poszukiwali kierowcy i apelowali do ewentualnych świadków wypadku o zgłaszanie się do komendy w Łęczycy.

Potrącił, uciekł, po kilku dniach sam się zgłosił

Jak poinformował oficer prasowy policji w Łęczycy, do komendy zgłosił się mężczyzna, który poinformował, że to on potrącił 72-latka. - 22 czerwca zgłosił się 57-latek, który oświadczył, że brał udział w tragicznym wypadku na 13 kilometrze drogi wojewódzkiej numer 702. Przekazał, że jechał z Kutna w kierunku Piątku. Mężczyzna został zatrzymany. Sprawą zajmuje się Prokuratura Rejonowa w Łęczycy - przekazał asp. szt. Mariusz Kowalski. 57-latek usłyszy zarzut spowodowania wypadku ze skutkiem śmiertelnym i ucieczkę z miejsca zdarzenia. Może mu grozić nawet 12 lat pozbawienia wolności.

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Źródło: tvn24.pl
Tagi:
ŁęczycaPiątekŁódzkiewojewództwo łódzkieWypadkiDrogi w Polsceruch drogowyPolicjaProkuratura
Piotr Krysztofiak
Piotr Krysztofiak
Dziennikarz tvn24.pl
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