Łódź Śmiertelnie potrącił człowieka i uciekł. Po kilku dniach zgłosił się na policję Oprac. Piotr Krysztofiak |

Wypadki na polskich drogach. "Nie myślimy i mamy w nosie innych, jesteśmy egoistami za kierownicą" Źródło wideo: Wojciech Sidorowicz/Fakty po Południu TVN24 Źródło zdj. gł.: Warmińsko-Mazurska Policja

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Do zdarzenia doszło w sobotę 20 czerwca na drodze wojewódzkiej 702 w miejscowości Górki Pęcławskie w gminie Piątek. 72-letni mężczyzna został tam potrącony przez samochód osobowy. Jego zwłoki zostały odnalezione przy trasie, już nie żył. Policjanci od soboty poszukiwali kierowcy i apelowali do ewentualnych świadków wypadku o zgłaszanie się do komendy w Łęczycy.

Potrącił, uciekł, po kilku dniach sam się zgłosił

Jak poinformował oficer prasowy policji w Łęczycy, do komendy zgłosił się mężczyzna, który poinformował, że to on potrącił 72-latka. - 22 czerwca zgłosił się 57-latek, który oświadczył, że brał udział w tragicznym wypadku na 13 kilometrze drogi wojewódzkiej numer 702. Przekazał, że jechał z Kutna w kierunku Piątku. Mężczyzna został zatrzymany. Sprawą zajmuje się Prokuratura Rejonowa w Łęczycy - przekazał asp. szt. Mariusz Kowalski. 57-latek usłyszy zarzut spowodowania wypadku ze skutkiem śmiertelnym i ucieczkę z miejsca zdarzenia. Może mu grozić nawet 12 lat pozbawienia wolności.