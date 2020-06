Pies dotknął znaku drogowego, nie przeżył. "Kabel zasilający lampy uliczne był uszkodzony"

Moris, siedmioletni golden retriever podczas spaceru dotknął znaku drogowego, który - jak się okazało - był pod napięciem. Zwierzę nie przeżyło, a władze gminy Zamość (woj. lubelskie) sprawdzają, dlaczego doszło do dramatu. - Być może śmierć tego biednego zwierzęcia uratowała komuś życie - mówi wójt gminy Zamość.

"To było głuche uderzenie. Takie, jakie wywołuje defibrylator" - opowiada "Tygodnikowi Zamojskiemu" właściciel siedmioletniego psa, który został śmiertelnie porażony prądem. Zwierzę dotknęło znaku drogowego, który z powodu awarii był pod napięciem.

Moris 12 czerwca był na wieczornym spacerze z właścicielami w Kalinowicach pod Zamościem. Był prowadzony na smyczy. Do porażenia doszło, kiedy zbliżył się do znaku drogowego przypominającemu kierowcy, że jedzie z pierwszeństwem przejazdu.

Pod napięciem

"Psa odrzuciło od znaku. Żona chciała do niego podbiec, na szczęście ją powstrzymałem” - relacjonował właściciel w rozmowie z lokalnymi reporterami. Dodaje, że po pewnym czasie wrócił na miejsce z miernikiem. Mężczyzna opowiada, że znak był pod napięciem 230V.

- To strasznie przykra historia. Trzeba podkreślić, że mogło to doprowadzić do śmiertelnego porażenia na przykład dziecka. Można powiedzieć, że śmierć tego pieska mogła komuś uratować życie - podkreśla w rozmowie z tvn24.pl Ryszard Gliwiński, wójt gminy Zamość.