Policjanci byli wstrząśnięci. Gehenna kilkudziesięciu psiaków i kociaków

Dramat kilkudziesięciu psów i kilku kotów z gminy Piątek przerwały zgłoszenia, które otrzymali policjanci ze Zgierza. To klienci, którzy znaleźli internetowe ogłoszenie wystawione przez jedną z hodowli i kupili z niej szczeniaki. Radość z pojawienia się psów w ich życiu szybko zastąpiła rozpacz. Psy padły z powodu nieuleczalnej choroby.
Śledczy przyjrzeli się tej hodowli i ustalili, że to nielegalna działalność. Prokuratura zdecydowała o zatrzymaniu 52-latki.
- To, co zastali policjanci na miejscu, poruszało do głębi. W pomieszczeniach, w bardzo złych warunkach, przetrzymywanych było 47 zwierząt. 44 psy i trzy koty zostały natychmiast odebrane właścicielce i przekazane pod opiekę fundacji, gdzie trafiły na specjalistyczne badania weterynaryjne - poinformował sierż. sztab. Bartłomiej Arcimowicz, rzecznik zgierskiej policji.
Policjanci sprawdzili również dokumentację. Odkryli 143 książeczki zdrowia zwierząt, a w nich fikcyjne dane, potwierdzające rzekome szczepienia. Znaleźli również leki przeznaczone dla psów. Z zebranych materiałów wyłania się obraz dobrze zaplanowanego oszustwa, które było zakrojone na szeroką skalę.
Według śledczych znęcała się nad zwierzętami
52-latka trafiła do policyjnej celi. Kobieta usłyszała trzy zarzuty. Dotyczą znęcania się nad zwierzętami, oszustwa ora fałszowania dokumentów.
- Prokuratura wystąpiła z wnioskiem o zastosowanie wobec kobiety tymczasowego aresztu, a o jej dalszym losie zdecyduje sąd - wskazał sierż. sztab. Arcimowicz.
Podejrzanej grozi do 8 lat pozbawienia wolności.
Autorka/Autor: Aleksandra Arendt-Czekała
Źródło: tvn24.pl
Źródło zdjęcia głównego: KPP Zgierz