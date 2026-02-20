Policjanci byli wstrząśnięci. Gehenna kilkudziesięciu psiaków i kociaków

Gmina Piątek. Nielegalna hodowla zwierząt Źródło: KPP Zgierz

Dramat kilkudziesięciu psów i kilku kotów z gminy Piątek przerwały zgłoszenia, które otrzymali policjanci ze Zgierza. To klienci, którzy znaleźli internetowe ogłoszenie wystawione przez jedną z hodowli i kupili z niej szczeniaki. Radość z pojawienia się psów w ich życiu szybko zastąpiła rozpacz. Psy padły z powodu nieuleczalnej choroby.

Psy były trzymane w złych warunkach Źródło: KPP Zgierz

Śledczy przyjrzeli się tej hodowli i ustalili, że to nielegalna działalność. Prokuratura zdecydowała o zatrzymaniu 52-latki.

- To, co zastali policjanci na miejscu, poruszało do głębi. W pomieszczeniach, w bardzo złych warunkach, przetrzymywanych było 47 zwierząt. 44 psy i trzy koty zostały natychmiast odebrane właścicielce i przekazane pod opiekę fundacji, gdzie trafiły na specjalistyczne badania weterynaryjne - poinformował sierż. sztab. Bartłomiej Arcimowicz, rzecznik zgierskiej policji.

Policjanci sprawdzili również dokumentację. Odkryli 143 książeczki zdrowia zwierząt, a w nich fikcyjne dane, potwierdzające rzekome szczepienia. Znaleźli również leki przeznaczone dla psów. Z zebranych materiałów wyłania się obraz dobrze zaplanowanego oszustwa, które było zakrojone na szeroką skalę.

W książeczkach zdrowia zwierząt były informacje o fałszywych szczepieniach Źródło: KPP Zgierz

Zwierzęta trafiły pod opiekę fundacji Źródło: KPP Zgierz

Według śledczych znęcała się nad zwierzętami

52-latka trafiła do policyjnej celi. Kobieta usłyszała trzy zarzuty. Dotyczą znęcania się nad zwierzętami, oszustwa ora fałszowania dokumentów.

Policjanci znaleźli sfałszowane dokumentacje zwierząt Źródło: KPP Zgierz

- Prokuratura wystąpiła z wnioskiem o zastosowanie wobec kobiety tymczasowego aresztu, a o jej dalszym losie zdecyduje sąd - wskazał sierż. sztab. Arcimowicz.

Podejrzanej grozi do 8 lat pozbawienia wolności.

